ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤ; 24 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਏ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 24 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ।

PUNE CHLORINE GAS LEAKS
ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 30, 2026 at 11:35 AM IST

ਪੁਣੇ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੋਂਡਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੋ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾਧਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਲੋਰੀਨ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੇਰੇ 1:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪੋਟਫੋਡ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਰ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ (BA) ਸੈੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਫਾਇਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, 22 ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, "ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਸੂਨ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ।"

WATER PURIFICATION PLANT
ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਲੀਕ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੈਸ ਲੀਕ
ਪੁਣੇ ਗੈਸ ਲੀਕ
PUNE CHLORINE GAS LEAKS

