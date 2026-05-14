ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ,ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ

ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ,ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ
ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : May 14, 2026 at 8:47 AM IST
ਪੁਣੇ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਹਡਪਸਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਹਡਪਸਰ ਦੇ ਕਾਮਧੇਨੂ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ, ਬੰਬ ਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਾ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਡਪਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ।
'ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਪਹੁੰਚਿਆ'
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
'ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ'
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਬੰਬ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਸਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ?
ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।