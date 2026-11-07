ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਲੱਛਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮਾਂ ਲੱਛਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ
ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੂਜਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
Published : November 7, 2026 at 3:03 PM IST
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ (ਹਰਿਆਣਾ): ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੂਜਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?"
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ, "ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜਗਾਏ ਗਏ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਦੀਵਾ (ਅਖੰਡ ਦੀਵਾ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 11, 21, 51, ਜਾਂ 101 ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
- ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ: ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ: ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਤੁਲਸੀ ਪੌਦਾ: ਤੁਲਸੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ; ਇਹ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਘਰ ਦੇ ਕੋਨੇ: ਘਰ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਐ ਮਹਿੰਗੀ :
ਪੰਡਿਤ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੀਰਥ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਲੱਛਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਵੀ ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਵੀ ਲੱਛਮੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।"
ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ:
ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ, "ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਦੀਵੇ ਜਾਂ ਘਿਓ ਦੀਵੇ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਤੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੀਵੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।"
ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ:
ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ:
ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ, ਗੁੱਸਾ, ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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