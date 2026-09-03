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3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ

ਅੱਜ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

PANCHANG OF SEPTEMBER 3 2026
PANCHANG OF SEPTEMBER 3 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 3, 2026 at 9:20 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

3 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
  • ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
  • ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
  • ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  • ਤਾਰੀਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
  • ਯੋਗ: ਵਿਆਘਾਟ
  • ਸਟਾਰ: ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ
  • ਕਰਨਾ: ਵਿਸ਼ਤੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:59:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:41:00 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਰਾਤ 10:34 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 11:56 AM
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:55 ਤੋਂ 15:31
  • ਯਮਗੰਡ: 05:59 ਤੋਂ 07:34 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ 26 ਡਿਗਰੀ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੂਕਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 1:55 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:31 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
PANCHANG OF SEPTEMBER 3 2026

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