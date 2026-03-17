17 ਮਾਰਚ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਬਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਅੱਜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ ਹੈ।
Published : March 17, 2026 at 10:46 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ ਚੈਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਹਨ ਨੰਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਸਿਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵੀ ਹੈ।
17 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਚੈਤਰਾ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਸਿੱਧੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਧਨਿਸ਼ਠ
- ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:29 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:30 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 05:52 ਵਜੇ (18 ਮਾਰਚ)
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 6:30 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:30 ਤੋਂ 17:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:59 ਤੋਂ 12:30 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਅਤੇ ਧਨਿਸ਼ਠਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਅਸ਼ਟਵਾਸੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਤੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਯਾਤਰਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਰਾਹੂਕਾਲ 15:30 ਤੋਂ 17:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
