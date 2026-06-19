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19 ਜੂਨ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਅੱਜ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

PANCHANG OF JUNE 19 2026
PANCHANG OF JUNE 19 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 19, 2026 at 9:20 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 19 ਜੂਨ 2026 ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਲਲਿਤਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸੁੰਦਰੀ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

19 ਜੂਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082

ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ

ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ

ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ

ਯੋਗਾ: ਹਰਸ਼ਨ

ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ

ਕਰਨ: ਬਾਵ

ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੈਂਸਰ

ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ

ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:22:00 AM

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 07:22:00 PM

ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 09:50

ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 23:02

ਰਾਹੂਕਾਲ: 10:37 ਤੋਂ 12:22

ਯਮਗੰਡ: 15:52 ਤੋਂ 17:37 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਰਕ ਵਿੱਚ 16:40 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਬੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਊਰਜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 10:37 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:22 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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PANCHANG OF JUNE 19 2026

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