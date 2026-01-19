19 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ? ਬਸ ਸ਼ੁੱਭ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ

19 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ? ਬਸ ਸ਼ੁੱਭ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਿਥੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ।
Published : January 19, 2026 at 9:50 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 19 ਜਨਵਰੀ 2026 ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
19 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਮਾਘ
- ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ
- ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
- ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ
- ਯੋਗ: ਵਜਰਾ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਧਾ
- ਕਾਰਨ: ਚੌਗੁਣਾ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 5:48 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 7.40 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 6:20 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 8:34 ਤੋਂ 9:53
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 11:13 ਤੋਂ 12:32 ਤੱਕ
ਨਕਸ਼ਤਰ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਧ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26:40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵਦੇਵ ਹੈ। ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਸਮਾਂ, ਰਾਜ-ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
8:34 ਤੋਂ 9:53 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
