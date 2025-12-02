ETV Bharat / bharat

2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ

ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

PANCHANG FOR DECEMBER 2 2025
2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 2, 2025 at 11:09 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਕਸ਼ਦਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ (ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ) ਹੈ। ਇਹ ਭੌਮ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵ੍ਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

2 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
  • ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
  • ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੁਆਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗ: ਵਾਰੀਅਨ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਸ਼ਵਿਨੀ
  • ਕਰਨ: ਬਾਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 7:04 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 5:53 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਦੁਪਹਿਰ 2.59 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 4:53 ਵਜੇ (3 ਦਸੰਬਰ)
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:11 ਤੋਂ 16:32
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 11:07 ਤੋਂ 12:28 ਤੱਕ

ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਕਸ਼ਤਰ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਪਹਿਲਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 13.2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਯਾਤਰਾ, ਇਲਾਜ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ, ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ, ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਸ਼ਾਮ 6:11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:32 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

