7 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

7 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।
Published : August 7, 2026 at 9:44 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
7 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਸ਼ਰਵਣ
- ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
- ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
- ਤਾਰੀਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
- ਯੋਗ: ਵ੍ਰੁੱਧੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ
- ਕਰਨ: ਤੈਤਿਲ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੈਂਸਰ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:44:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ : ਸ਼ਾਮ 07:09:00 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 12:35 AM, 08 ਅਗਸਤ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ 02:02 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 10:46 ਤੋਂ 12:26
- ਯਮਗੰਡ: 15:47 ਤੋਂ 17:28 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ 26 ਡਿਗਰੀ ਮੇਖ ਤੋਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਸ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ 10:46 ਤੋਂ 12:26 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-