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31 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਰਾਹੂਕਾਲ

ਅੱਜ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ।

AUGUST 3 2026 PANCHANG
AUGUST 3 2026 PANCHANG (Getty Image)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 31, 2026 at 10:00 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਿਥੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

31 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
  • ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
  • ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  • ਤਾਰੀਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
  • ਯੋਗ: ਗੰਡ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਰੇਵਤੀ
  • ਕਰਨਾ: ਵਿਸ਼ਤੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:58:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:45:00 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਰਾਤ 08:29 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 08:43 AM
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 07:33 ਤੋਂ 09:09
  • ਯਮਗੰਡ: 10:45 ਤੋਂ 12:21

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੇਵਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੇਵਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 16:40 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਪੂਸ਼ਾ ਹੈ। ਰੇਵਤੀ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 7:33 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:09 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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AUGUST 3 2026 PANCHANG
31 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
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