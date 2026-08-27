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27 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਅੱਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

PANCHANG OF 27 AUGUST 2026
27 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 27, 2026 at 9:53 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਰੁਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

27 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਸਾਉਣ
  • ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  • ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗਾ: ਸ਼ੋਭਨ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਧਨਿਸ਼ਠ
  • ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:55:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:49:00 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸ਼ਾਮ 06:27 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 05:48 AM, 28 ਅਗਸਤ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:59 ਤੋਂ 15:36
  • ਯਮਗੰਡ: 05:55 ਤੋਂ 07:32 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਨਿਸ਼ਠਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਅਸ਼ਟਵਾਸੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਯਾਤਰਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:59 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:36 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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PANCHANG OF 27 AUGUST 2026

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