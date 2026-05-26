26 ਮਈ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ

26 ਮਈ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ
ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ।
Published : May 26, 2026 at 9:36 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ 26 ਮਈ 2026 ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਵਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ-ਉਤਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।
26 ਮਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
- ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
- ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਸਿੱਧੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਹਸਤ
- ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:24:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 07:12:00 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 14:55
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 02:32, 27 ਮਈ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:45 ਤੋਂ 17:28
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:34 ਤੋਂ 12:18
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹਸਤ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ 10:00 ਤੋਂ 23:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁਨਰ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ 15:45 ਤੋਂ 17:28 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-