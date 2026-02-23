ETV Bharat / bharat

23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ, ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

PANCHANG FOR FEBRUARY 23 2026
PANCHANG FOR FEBRUARY 23 2026
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

23 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਫਾਲਗੁਣ
  • ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ
  • ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  • ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਠੀ
  • ਯੋਗ: ਬ੍ਰਾਹਮਣ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਭਰਨੀ
  • ਕਰਨ: ਤੈਤਿਲ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 6:53 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 6:16 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 10:11 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 12:31 am (24 ਫਰਵਰੀ)
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 8:18 ਤੋਂ 9:44
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 11:09 ਤੋਂ 12:34 ਤੱਕ

ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਰਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13:20 ਤੋਂ 26:40 ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 8:18 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:44 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

