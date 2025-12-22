ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ੁਭ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਪੌਸ਼ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚੋ।

PANCHANG OF 22 DECEMBER 2025
PANCHANG OF 22 DECEMBER 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 22, 2025 at 10:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਪੌਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਵਦੇਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਵਿਆਹ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

22 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਪੋਹ
  • ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ
  • ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  • ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ
  • ਯੋਗ: ਧਰੁਵ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਧਾ
  • ਕਰਨਾ: ਕੌਲਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 7:16 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 5:59 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 9:01 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 7:28 ਵਜੇ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 8:36 ਤੋਂ 9:57
  • ਯਮਗੰਢ: 11:17 ਤੋਂ 12:37

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਧ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26:40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵਦੇਵ ਹੈ। ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਰਾਜ-ਭਾਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 8:36 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:57 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

22 DECEMBER 2025 PANCHANG
TODAY PANCHANG
PANCHANG DECEMBER 2025
PANCHANG OF 22 DECEMBER 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.