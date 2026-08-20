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20 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵਧੀਆਂ

ਅੱਜ ਸ਼੍ਰਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।

PANCHANG OF 20 AUGUST 2026
PANCHANG OF 20 AUGUST 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 20, 2026 at 9:44 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਸ਼੍ਰਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਿਤ੍ਰੂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

20 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਸ਼੍ਰਾਵਣ
  • ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  • ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  • ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  • ਯੋਗ: ਇੰਦਰ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਵਿਸ਼ਾਖਾ
  • ਕਰਨ: ਵਿਸ਼ਤੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:52:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 06:56:00 PM
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 01:16 PM
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 11:24 PM
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 14:02 ਤੋਂ 15:40
  • ਯਮਗੰਡ: 05:52 ਤੋਂ 07:30 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੁਲਾ ਤੋਂ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸਤਰਾਗਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਗਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
14:02 ਤੋਂ 15:40 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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20 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
PANCHANG OF 20 AUGUST 2026

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