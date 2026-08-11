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11 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

PANCHANG OF 11 AUGUST 2026
PANCHANG OF 11 AUGUST 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 11, 2026 at 9:30 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।

11 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਸ਼ਰਵਣ
  • ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
  • ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗ: ਸਿੱਧੀ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੁਨਰਵਸੁ
  • ਕਰਨਾ: ਵਿਸ਼ਤੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੈਂਸਰ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੈਂਸਰ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:47:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ : ਸ਼ਾਮ 07:05:00 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:05 AM, 12 ਅਗਸਤ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 06:05 PM
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:45 ਤੋਂ 17:25
  • ਯਮਗੰਡ: 10:46 ਤੋਂ 12:26

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਸੁ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 20:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇਵਤਾ ਅਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ 15:45 ਤੋਂ 17:25 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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PANCHANG TODAY
11 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
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PANCHANG OF 11 AUGUST 2026

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