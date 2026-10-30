PANCHANG: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ
ਅੱਜ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : October 30, 2026 at 6:20 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
30 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
- ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
- ਯੋਗ: ਸ਼ਿਵ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਮ੍ਰਿਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
- ਕਰਨਾ: ਕੌਲਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:32:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 05:37:00 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਰਾਤ 09:25 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 10:55 AM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 10:41 ਤੋਂ 12:04
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 14:51 ਤੋਂ 16:14 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10:23:20 ਤੋਂ 6:40:00 ਤੱਕ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਦੀਖਿਆ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 10:41 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:04 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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