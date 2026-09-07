7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਓ ਜਲ, ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਅੱਜ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : September 7, 2026 at 9:55 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
7 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
- ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਵਯਤਿਪਤ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੁਨਰਵਸੁ
- ਕਰਨ: ਬਾਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:01:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 06:36:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 02:52 AM, 08 ਸਤੰਬਰ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 04:01 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 07:36 ਤੋਂ 09:10
- ਯਮਗੰਡ: 10:44 ਤੋਂ 12:19
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਸੁ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 20:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 3:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇਵਤਾ ਅਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 7:36 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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