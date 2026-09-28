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28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ ਪਰ ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾਓ ਦੂਰੀ

ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਯੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ।

PANCHANG FOR SEPTEMBER 28 2026
PANCHANG FOR SEPTEMBER 28 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 28, 2026 at 9:40 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਦਵਿੱਤੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਿੱਤੀ ਤਿਥੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਯੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਿੱਤੀ ਤਿਥੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

28 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
  • ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
  • ਸਾਈਡ: ਬਲੈਕ ਸਾਈਡ II
  • ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  • ਤਾਰੀਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ
  • ਯੋਗ: ਧਰੁਵ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਰੇਵਤੀ
  • ਕਰਨ: ਤੈਤਿਲ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:12:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:11:00 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸ਼ਾਮ 07:04 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 07:35 AM
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 07:42 ਤੋਂ 09:12
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:42 ਤੋਂ 12:11

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੇਵਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 16:40 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਪੂਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 7:42 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
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PANCHANG FOR SEPTEMBER 28 2026

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