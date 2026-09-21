21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ
ਅੱਜ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : September 21, 2026 at 10:07 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
21 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਭਾਦਰਪਦ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
- ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
- ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
- ਯੋਗ: ਸ਼ੋਭਨ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਧਾ
- ਕਰਨ: ਤੈਤਿਲ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:08:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:19:00 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 03:16 PM
- ਚੰਦਰਮਾ: 01:39 AM, 22 ਸਤੰਬਰ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 07:40 ਤੋਂ 09:11
- ਯਮਗੰਡ: 10:42 ਤੋਂ 12:14
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਧ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26:40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵਦੇਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਸਮਾਂ, ਰਾਜ-ਭਾਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 7:40 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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