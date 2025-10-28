ਪੰਚਾਂਗ 28 ਅਕਤੂਬਰ: ਅੱਜ ਦਾ ਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ
ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼ਕਰ ਯੋਗਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 28, 2025 at 10:37 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ (ਕਾਰਤੀਕੇਯ) ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼ਕਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
28 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
- ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
- ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਤੀ
- ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
- ਤਿਥੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸ਼ਸ਼ਥੀ
- ਯੋਗਾ: ਸੁਕਰਮਾ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੂਰਵਸ਼ਾਧ
- ਕਰਨਾ: ਤੈਤਿਲ
- ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਧਨੁ
- ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਤੁਲਾ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 6:42 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: ਸ਼ਾਮ 6:04
- ਚੰਦਰਮਾ: 12:22 PM
- ਚੰਦਰਮਾ: ਰਾਤ 10:41
- ਰਹਾਉ ਕਾਲ: 15:13 ਤੋਂ 16:39 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਧਾ: 10:57 ਤੋਂ 12:23 ਤੱਕ
ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਧ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 13:20 ਤੋਂ 26:40 ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਰੁਣ ਹੈ। ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ"। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ 15:13 ਤੋਂ 16:39 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।