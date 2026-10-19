19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਤਰੀਕ, ਦੇਵੀ ਮਹਾਗੌਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ
ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।
Published : October 19, 2026 at 10:24 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਿਤ੍ਰ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
19 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
- ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
- ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
- ਯੋਗ: ਧਰੁਤੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਧਾ
- ਕਰਨ: ਬਾਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:24:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 05:47:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 01:49 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 20 ਅਕਤੂਬਰ, ਸਵੇਰੇ 12:24 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 07:50 ਤੋਂ 09:15
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਧ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26:40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵਦੇਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਸਮਾਂ, ਰਾਜ-ਭਾਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਸਵੇਰੇ 7:50 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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