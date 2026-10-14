14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ: ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ
ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।
Published : October 14, 2026 at 6:30 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026, ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਤ ਤਿਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
- ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
- ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
- ਯੋਗਾ: ਜੀਵਨ ਕਾਲ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਨੁਰਾਧਾ
- ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:21:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 05:52:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 09:49 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 07:54 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:07 ਤੋਂ 13:33
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 07:47 ਤੋਂ 09:14 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ 3:20 ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12 ਆਦਿੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਦੋਸਤੀ, ਰੋਮਾਂਸ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ, ਵਿਆਹ, ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
12:07 ਤੋਂ 13:33 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।