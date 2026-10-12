12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ?
ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਵਦੇਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : October 12, 2026 at 9:52 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵਿਵਦੇਵ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਵਿਆਹ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ
- ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
- ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ
- ਯੋਗ: ਵਿਸ਼ਕੁੰਭ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸਵਾਤੀ
- ਕਰਨ: ਬਲਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:20:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 05:55:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 7:52 AM ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:34 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 07:47 ਤੋਂ 09:14 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਡ: 10:40 ਤੋਂ 12:07 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਯੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਯਾਤਰਾ, ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
07:47 ਤੋਂ 09:14 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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