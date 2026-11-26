26 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ: ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ,ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਅੱਜ ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਦਵਿਤੀ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਵਾਯੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ।
Published : November 26, 2026 at 9:08 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ, 2026, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਦਵਿਤੀ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਵਾਯੂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
26 ਨਵੰਬਰ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦ੍ਵਿਤੀਆ
- ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
- ਤਿਥੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦ੍ਵਿਤੀਆ
- ਯੋਗ: ਸਿੱਧੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਮ੍ਰਿਗਾਸ਼ਿਰਾ
- ਕਰਨਾ: ਗਰ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਟੌਰਸ
- ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਸਕਾਰਪੀਓ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 06:53:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: 05:23:00 ਸ਼ਾਮ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 07:07
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 08:40
- ਰਾਹੂਕਾਲ : 13:27 ਤੋਂ 14:45 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਡ: 06:53 ਤੋਂ 08:12 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਗਾਸ਼ਿਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ 6:40 ਤੱਕ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਦੀਖਿਆ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1:27 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।