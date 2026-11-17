17 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਅੱਜ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਇਸ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Published : November 17, 2026 at 6:28 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਨਵੰਬਰ, 2026, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵੈਕਸਿੰਗ ਪੜਾਅ) ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਿਤ੍ਰੂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
17 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
- ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
- ਤਿਥੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
- ਯੋਗਾ: ਵਰੁਧੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਧਨਿਸ਼ਠਾ
- ਕਰਣ: ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ
- ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮਕਰ
- ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਸਕਾਰਪੀਓ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:46:00 ਸਵੇਰੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 05:26:00 ਸ਼ਾਮ
- ਚੰਦਰਮਾ: 12:53 PM
- ਚੰਦਰਮਾ: 12:06 AM, 18 ਨਵੰਬਰ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 14:46 ਤੋਂ 16:06 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਧਾ: 10:46 ਤੋਂ 12:06 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਛੱਤਰ
ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਨਿਸ਼ਠਾ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਅਸ਼ਟਵਾਸੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਨਿਸ਼ਠਾ ਨਛੱਤਰ ਮੰਗਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਯਾਤਰਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਰਾਹੂਕਾਲ 14:46 ਤੋਂ 16:06 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਰੀਕ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।