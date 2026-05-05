5 ਮਈ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

5 ਮਈ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : May 5, 2026 at 10:25 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 5 ਮਈ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5 ਮਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
- ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
- ਯੋਗ: ਸ਼ਿਵ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਜਯੇਸ਼ਠ
- ਕਰਨ: ਬਾਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 5:36:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 6:59:00 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 22:35
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 07:39
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:38 ਤੋਂ 17:19
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:37 ਤੋਂ 12:18
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਜੇਸ਼ਠ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ 16:40 ਤੋਂ 30:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ 15:38 ਤੋਂ 17:19 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-