30 ਜੂਨ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ

30 ਜੂਨ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ
ਅੱਜ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।
Published : June 30, 2026 at 9:50 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 30 ਜੂਨ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
30 ਜੂਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹਾ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ
- ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ
- ਯੋਗ: ਬ੍ਰਾਹਮਣ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਧਾ
- ਕਰਨ: ਬਲਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 5:25:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 7:24:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 20:04
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:54 ਤੋਂ 17:39
- ਯਮਗੰਡ: 10:39 ਤੋਂ 12:24 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਧ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 13:20 ਤੋਂ 26:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਵਰੁਣ ਹੈ। ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ 15:54 ਤੋਂ 17:39 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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