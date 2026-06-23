23 ਜੂਨ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਦੂਰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ

23 ਜੂਨ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਦੂਰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ
ਅੱਜ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵੈਕਸਿੰਗ ਪੜਾਅ) ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ।
Published : June 23, 2026 at 9:54 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 23 ਜੂਨ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
23 ਜੂਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
- ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
- ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
- ਯੋਗ: ਵਾਰੀਅਨ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਹਸਤ
- ਕਰਨਾ: ਕੌਲਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:23:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 07:23:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 13:46
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 01:04, 24 ਜੂਨ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:53 ਤੋਂ 17:38 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਢ: 10:38 ਤੋਂ 12:23 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹਸਤ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10:00 ਤੋਂ 23:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਊਰਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
15:53 ਤੋਂ 17:38 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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