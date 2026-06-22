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22 ਜੂਨ, 2026 ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ: ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ

ਅੱਜ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੜਾਅ) ਦਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ (ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ) ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

AAJ 22ND JUNE 2026 KA PANCHANG
22 ਜੂਨ, 2026 ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 22, 2026 at 6:17 AM IST

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22 ਜੂਨ, 2026 ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਜੂਨ, 2026, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਪੱਖ (ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਮੋਮੀਕਰਨ ਪੜਾਅ) ਦਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ (ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ) ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਰਵਜਾਂ (ਪਿਤ੍ਰੀ ਪੂਜਾ) ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

22 ਜੂਨ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ:

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਜਯਸ਼ਠਾ
  • ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  • ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  • ਤਿਥੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  • ਯੋਗਾ: ਵਿਆਤਿਪਤਾ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ
  • ਕਰਨਾ: ਬਾਵਾ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੰਨਿਆ
  • ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮਿਥੁਨ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 05:22:00 ਸਵੇਰੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 07:23:00 ਸ਼ਾਮ
  • ਚੰਦਰਮਾ: 12:48
  • ਚੰਦਰਮਾ: 00:33, ਜੂਨ 23
  • ਰਹਾਉ ਕਾਲ: 07:07 ਤੋਂ 08:52 ਤੱਕ
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:38 ਤੋਂ 12:23 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26:40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਆਰਿਆਮਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਥਿਰਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਅਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ ਅੱਜ

ਰਾਹੁ ਕਾਲ ਅੱਜ 07:07 ਤੋਂ 08:52 ਤੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

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AAJ 22ND JUNE 2026 KA PANCHANG
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