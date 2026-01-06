6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਕਿਹੜਾ ਨਛੱਤਰ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਕਿਹੜਾ ਨਛੱਤਰ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਕਟ ਚੌਥ ਅਤੇ ਲੰਬੋਦਰ ਸੰਕਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਿਥੀ ਸਵੇਰੇ 8:01 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:52 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।
6 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਮਾਘ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
- ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
- ਤਾਰੀਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ
- ਯੋਗ: ਪ੍ਰੀਤੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ
- ਕਰਨ: ਵਿਸ਼ਤੀ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੈਂਸਰ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 7:16 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 5:37 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 8:54 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 9:35 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:02 ਤੋਂ 16:20
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 11:09 ਤੋਂ 12:27 ਤੱਕ
ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਛੱਤਰ ਕਰਕ ਵਿੱਚ 16:40 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਬੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕੱਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
15:02 ਤੋਂ 16:20 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
