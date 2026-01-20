ETV Bharat / bharat

20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਭ

ਮਾਘ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚੋ।

PANCHANG FOR JANUARY 20 2026
PANCHANG FOR JANUARY 20 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 20, 2026 at 10:56 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਵਦੇਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਵਿਆਹ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਚੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦ੍ਵਿਜ ਪੁਸ਼ਕਰ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

20 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਮਾਘ
  • ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ
  • ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
  • ਤਾਰੀਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ
  • ਯੋਗ: ਸਿੱਧੀ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸ਼ਰਵਣ
  • ਕਰਨ: ਬਲਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 5:49 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 8:17 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 7:20 PM
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:10 ਤੋਂ 16:30
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 11:13 ਤੋਂ 12:32 ਤੱਕ

ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਵਣ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 23:20 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਸ਼ਾਮ 6:10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

