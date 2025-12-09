ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ?

ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ?
ਪੌਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : December 9, 2025 at 10:23 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੌਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਵਰਥ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
9 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਪੋਹ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
- ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
- ਤਾਰੀਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
- ਯੋਗ: ਇੰਦਰ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ
- ਕਰਨ: ਤੈਤਿਲ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੈਂਸਰ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 7:08 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 5:54 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਰਾਤ 10:10 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 11:05 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:13 ਤੋਂ 16:33
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 11:10 ਤੋਂ 12:31
ਅੱਜ ਦਾ ਨਛੱਤਰ
ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਛੱਤਰ ਕਰਕ ਵਿੱਚ 16:40 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਬੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕੱਲਤਾ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਸ਼ਾਮ 6:13 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:33 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
