16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਧਨੁ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਰਮਾਸ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਾਹੀ

ਪੌਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਹਨੇਰੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਸ਼ੂਨ ਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Panchang for December 16
16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 16, 2025 at 11:17 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 16 ਦਸੰਬਰ, 2025, ਪੌਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਫਲਤਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰਾਣ (ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ) ਹੈ। ਅੱਜ ਧਨੁ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

16 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ -

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਪੌਸ਼
  3. ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ
  4. ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
  5. ਤਿਥੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ
  6. ਯੋਗ: ਅਤਿਗੰਦ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸਵਾਤੀ
  8. ਕਰਣ: ਕੌਲਵ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਤੁਲਾ
  10. ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਧਨੁ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 7:12 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: ਸ਼ਾਮ 5:56
  13. ਚੰਦਰਮਾ: 4:41 AM (ਦਸੰਬਰ 17)
  14. ਚੰਦਰਮਾ: 2:36 PM
  15. ਰਹਾਉ ਕਾਲ: 15:15 ਤੋਂ 16:36 ਤੱਕ
  16. ਯਮਗੰਡ: 11:14 ਤੋਂ 12:34 ਤੱਕ

ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤੁਲਾ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਯੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਯਾਤਰਾ, ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:36 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

