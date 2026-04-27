27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ: ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ, ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਪੂਜਾ
Published : April 27, 2026 at 6:29 AM IST
27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਵੈਸ਼ਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵਧਾਈ ਪੜਾਅ) ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ।
27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਵੈਸਾਖ
- ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
- ਤਿਥੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਧਰੁਵ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੂਰਵਾ ਫਾਲਗੁਨੀ
- ਕਰਨ: ਵਨੀਜਾ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਲੀਓ
- ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮੇਰ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 05:43:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 06:54:00
- ਚੰਦਰਮਾ: 15:24:46
- ਚੰਦਰਮਾ: 27:54:30
- ਰਾਹੂਕਾਲ : 07:22 ਤੋਂ 09:01 ਤੱਕ
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:40 ਤੋਂ 12:19 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਛੱਤਰ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਵਿੱਥ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 13°20' ਤੋਂ 26°40' ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਨਛੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ, ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 07:22 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 09:01 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਅੰਤਰਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਰਮੂਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।