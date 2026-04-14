14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ?

ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ।

PANCHANG FOR APRIL 14 2026
14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 14, 2026 at 9:48 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਸਾਖੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਵਿਸਾਖੀ
  • ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
  • ਤਾਰੀਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੁਆਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗ: ਸ਼ੁਕਲਾ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸ਼ਤਭੀਸ਼ਾ
  • ਕਰਨ: ਕੌਲਵ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:57:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:46:00 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 28:37:29
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ:16:00:18
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:34 ਤੋਂ 17:10
  • ਯਮਗੰਡ: 10:45 ਤੋਂ 12:21

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਤਭੀਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਵਰੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

15:34 ਤੋਂ 17:10 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

