1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ?

ਰੁਦਰ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
Published : April 1, 2026 at 9:48 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਰੁਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ-

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਚੈਤਰਾ
  • ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
  • ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗ: ਵ੍ਰੁੱਧੀ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾਫਾਲਗੁਨੀ
  • ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:11:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:39:00 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 18:23:14
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 30:24:15
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:25 ਤੋਂ 13:59
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 07:45 ਤੋਂ 09:18 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26:40 ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਆਰਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

12:25 ਤੋਂ 13:59 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

