3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਰਹੇਗਾ ਸਹੀਂ?
ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : February 3, 2026 at 8:25 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ ਫਾਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਵਾਯੂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਫਾਲਗੁਣ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦ੍ਵਿਤੀਆ
- ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
- ਤਾਰੀਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ
- ਯੋਗਾ: ਸ਼ੋਭਨ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਮਾਘ
- ਕਰਨ: ਤੈਤਿਲ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 7:09 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 6:01 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸ਼ਾਮ 7.37 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 8:03 ਵਜੇ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:18 ਤੋਂ 16:39
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 11:13 ਤੋਂ 12:35 ਤੱਕ
ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਘ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 13:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਪੂਰਵਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕੇਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਸ਼ਾਮ 6:18 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:39 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।
