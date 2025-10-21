ETV Bharat / bharat

21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ ਤੇ ਰਾਹੂਕਾਲ

ਕਾਰਤਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਅਮਾਵਸਿਆ: ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਅੱਜ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਾ ਅਮਾਵਸਿਆ, ਜਾਂ ਕਾਰਤਿਕ ਅਮਾਵਸਿਆ ਵੀ ਹੈ।

21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
  3. ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
  4. ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਕਸ਼ ਅਮਾਵਸਿਆ
  5. ਯੋਗ: ਵਿਸ਼ਕੁੰਭ
  6. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਚਿੱਤਰਾ
  7. ਕਰਣ: ਨਾਗ
  8. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
  9. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  10. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 06:38:00 AM
  11. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 06:09:00 PM
  12. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਨਹੀਂ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 05:29:00 PM
  14. ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:16 ਤੋਂ 16:43 ਤੱਕ
  15. ਯਮਗੰਡ: 10:57 ਤੋਂ 12:24 ਤੱਕ

ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਕੰਨਿਆ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਲਾ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਾਮੁਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ 15:16 ਤੋਂ 16:43 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

