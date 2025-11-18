ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਮਾਸਿਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਕਰੋ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਮਾਸਿਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਕਰੋ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਦਿਨ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ।
Published : November 18, 2025 at 7:20 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਅੱਜ, 18 ਨਵੰਬਰ, 2025, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਹਨ ਨੰਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਸਿਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵੀ ਹੈ।
18 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
- ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼
- ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਤ੍ਰਿਓਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸਵਾਤੀ
- ਕਰਣ: ਵਣਿਜ
- ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਤੁਲਾ
- ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਕ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:54:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 05:54:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਸਵੇਰੇ 05:51:00 AM (19 ਨਵੰਬਰ)
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 04:02:00 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:09 ਤੋਂ 16:31 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਡ: 11:02 ਤੋਂ 12:24 ਤੱਕ
ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤੁਲਾ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਯੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ, ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ 15:09 ਤੋਂ 16:31 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।