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ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਚਿੱਕਾਬੱਲਾਪੁਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

KARNATAKA PAKISTANI WOMAN
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 12, 2026 at 8:07 PM IST

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ਚਿੱਕਬੱਲਾਪੁਰ (ਕਰਨਾਟਕ): ਚਿੱਕਬੱਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਗੇਪੱਲੀ ਤਾਲੁਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫਰਾਹ ਨਾਜ਼ (52) ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਦੀਨ (21) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਿੱਕਬੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਕੁਸ਼ਲ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫਰਾਹ ਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਦੀਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

ਐਸਪੀ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਹ ਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਦੀਨ - ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ - ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਗੇਪੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰਾਹ ਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਦੀਨ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਾਹ ਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਦੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਗੇਪੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਗੇਪੱਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਐਨ. ਪੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਾਸੇਗਰੀਪੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ 1993 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਫਰਾਹ ਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਦੀਨ, ਦਾ ਜਨਮ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗੇਪੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ।"

'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ'

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਐਨ. ਪੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਗੇਪੱਲੀ ਤਾਲੁਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

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