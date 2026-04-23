ਕਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੋਰਟਾਰ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਸਮਝ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਬੱਚੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ
ਬੰਬ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟੱਲ ਗਿਆ।
Published : April 23, 2026 at 12:06 PM IST
ਬਲੀਆ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਨੀਅਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗੰਗਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਾਅ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮੋਰਟਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਰਟਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੁੱਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੰਬ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 'ਗੰਗਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਤਲਾਅ ਦੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਰਟਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ।'
ਮੋਰਟਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ?
ਮੋਰਟਾਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ "ODR 11.06," "204A" ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ "51 MM M ILLG" ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਅ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਰਟਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਉੱਤਰੀ ਬਲੀਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਰਟਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਟਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।