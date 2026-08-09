ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ
"ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਟੋ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : August 9, 2026 at 3:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਧਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
'ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਟੋ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ?
'ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਟੋ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜੀ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਣਨੀਤਕ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
1950 ਦਾ ਦਹਾਕਾ: ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਲੀਗ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 1950 ਦੇ ਅਰਬ ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੀ ਰਿਹਾ।
1960 ਦਾ ਦਹਾਕਾ: 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਲੀਗ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ।
2013: 2013 ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (GCC) ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਟੋ ਵਰਗੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100,000 ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
2014: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚਾ (ਜਿਸਨੂੰ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (GCC-Pol) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
2015: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਰਬ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਟੋ ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 40,000 ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਇੰਨੇ ਸਮਾਨ ਸਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਸੀ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ...
2015: 2015 ਵਿੱਚ, ਮਿਸਰ ਨੇ ਯਮਨ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਫੌਜੀ ਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਦਸੰਬਰ 2015: 15 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ, ਸਾਊਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 34-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
2017: ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਰਬ-ਅਮਰੀਕੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਬ-ਸੁੰਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਜਾਰਡਨ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2025: ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਬਨਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਅਲ-ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਸਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਰਗੀ ਸਾਂਝੀ ਅਰਬ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗੱਠਜੋੜ
ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅੰਕਾਰਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਕਾਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।
ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਰਕੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਡਰੋਨ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ, ਨਿਵੇਸ਼, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ।
ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿਯਮਤ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਦੇ
ਸਮੱਸਿਆ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੌਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਵੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੀਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ, ਡਾ. ਇਮਰਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਦ ਵੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਟੋ" ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਣਨੀਤਕ ਧੀਰਜ ਹੈ: ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।