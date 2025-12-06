ETV Bharat / bharat

ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦ, ਕਿਹਾ - ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਿਆ

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

INDORE NIKITA NAGDEV
ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 6, 2025 at 8:21 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਇੰਦੌਰ/ਭੋਪਾਲ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਿਕਿਤਾ ਨਾਗਦੇਵ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੰਜ ਮਿੰਟ 13 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿਕਿਤਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਿਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਕਰਮ ਨਾਗਦੇਵ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ (ETV Bharat)

5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਸਨ। ਨਿਕਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਮੈਂ, ਨਿਕਿਤਾ ਨਾਗਦੇਵ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਗਦੇਵ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਅੱਜ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੋਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੁੜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।"

ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਕਿਤਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ 26 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਨਾਗਦੇਵ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।" ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਨਾਗਦੇਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ।"

ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿਕਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਢੀਂਗਰਾ ਨਾਲ।

ਨਿਕਿਤਾ ਨਾਗਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ (ETV Bharat)

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।" ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਨਿਕਿਤਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬੀ. ਫਾਰਮ. ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।' ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀ. ਫਾਰਮ. ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਸੀ।"

ਨਿਕਿਤਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।" ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?"

INDORE NIKITA NAGDEV
2020 ਵਿੱਚ ਨਿਕਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ (ETV Bharat)

ਮੰਗਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ?

ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਢੀਂਗਰਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, "ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਨਾਗਦੇਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਨੈਤਿਕ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੋਲੇ- "ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ?"

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਆਰਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ। ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਲਈ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, 'ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਓ।"

ਸਿੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸਿੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਤੀ ਵਿਕਰਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਤੀ ਵਿਕਰਮ ਨਾਗਦੇਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੋਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 26 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 26 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਨਿਕਿਤਾ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਿੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਰਮ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।

TAGGED:

HUSBAND LEFT WIFE AT ATTARI BORDER
PAKISTANI WOMAN MARRIAGE INDORE
NIKITA NAGDEV SEEKS HELP PM MODI
INDORE NIKITA NAGDEV

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.