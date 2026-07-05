ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ! ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ...
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : July 5, 2026 at 10:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 78,276 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1,527 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 870 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਮਰਾਲਾ ਨੇੜੇ ਵਹਾਅ 21,887 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5,689 ਕਿਊਸਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 16,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 46,000 ਤੋਂ 48,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ?
ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ...
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ?
- ਪੰਜਾਬ-ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
- ਇਹ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਚਨਾਬ ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ 2,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਧੂ ਚਨਾਬ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 11.2 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ 47%, ਭਾਰਤ 39%, ਚੀਨ 8% ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 6% ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 1947 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ "ਸਟੈਂਡਸਟਿਲ ਸਮਝੌਤਾ" ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਮਾਰਚ, 1948 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1948 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1951 ਤੋਂ 1960 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 19 ਸਤੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।