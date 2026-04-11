ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 11, 2026 at 10:40 PM IST

ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਬੈਕਚੈਨਲ' ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀ?

ਆਖਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਚਾਨਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ - ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮੀਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ।

ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਮੀਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਸਰ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਦਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰਥਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਿਕੋਣੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਸ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਸਹਿਜਤਾ

ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਮੀਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ, "ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ।" ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ:

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਨਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ" ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੈਗ" ਹੱਟ ਜਾਵੇਗਾ?

ਕੀ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ "ਅੱਤਵਾਦ ਸਪਾਂਸਰ" (Terror Sponsor) ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਵੇਗਾ?

ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।"

ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕੱਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

