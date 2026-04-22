ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ: ਕਰਨਲ ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੋਲੇ, "ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ"

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ। ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 22, 2026 at 12:25 PM IST

ਕਰਨਾਲ: ਅੱਜ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

'ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ'

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਵਿਨੈ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਨੈ ਦਾ ਬਚਪਨ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ। ਵਿਨੈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਲਗਾਅ ਸੀ।"

"ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ"

ਰਾਜੇਸ਼ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ।

1 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ

ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਖ਼ਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ

22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਬ ਗਏ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 26 ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 6, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਨੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਨੈ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਰਵਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

