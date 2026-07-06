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Pahalgam Attack: ਲਸ਼ਕਰ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਜ਼ਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।

Pahalgam Attack
ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 6, 2026 at 3:48 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐਲਈਟੀ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨ, ਦ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ (ਟੀਆਰਐਫ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ), 2023, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ 1,597 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਂਡਲਰ ਸਾਜਿਦ ਜੱਟ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ' ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਸ਼ਕਰ/ਟੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਚੀ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 25/2025 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀ-02/2025/ਐਨਆਈਏ/ਜੇਐਮਯੂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ
ਲਸ਼ਕਰ ਏ ਤੋਇਬਾ
LET FOUNDER HAFIZ SAEED
PAHALGAM ATTACK

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