ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026: ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਮੇਤ ਇਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਣ
ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਗਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਾਮੂਟੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 23, 2026 at 8:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (23 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਾਮੂਟੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਮੂਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
#PadmaAwards 🏅— PIB India (@PIB_India) June 23, 2026
Indian Playback Singer Alka Yagnik receives #PadmaBhushan from President Droupadi Murmu
One of the India's most eminent playback singers, in her remarkable four-decade career, she has rendered thousands of songs in several Indian languages, left an enduring… pic.twitter.com/8Jb2pdqLEH
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
#PadmaAwards 🏅— PIB India (@PIB_India) June 23, 2026
Legendary Malayali actor Mammootty receives #PadmaBhushan from President Droupadi Murmu.
He is widely respected as a goodwill ambassador for numerous social causes and a patron of several charitable initiatives.#PeoplesPadma2026 #PadmaAwards2026 #PadmaAwards… pic.twitter.com/K5bot9XcKt
ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਅਲਕਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ; ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
#PadmaAwards 🏅— PIB India (@PIB_India) June 23, 2026
Noted Indian classical vocalist, musicologist and academician Mangala Kapoor conferred with the #PadmaShri by President Droupadi Murmu.
Trained in Gwalior Gharana, she has made significant contribution to Indian classical music through performance, pedagogy and… pic.twitter.com/zw54K0q4il
ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮੂਟੀ
ਮਲਿਆਲਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਾਮੂਟੀ ਵੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਲਫਤ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੁਲਕਰ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਧੀ ਸੁਰੂਮੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
#PadmaAwards 🏅— PIB India (@PIB_India) June 23, 2026
Acclaimed Actor Madhavan Ranganathan (@ActorMadhavan) receives #PadmaShri from President Droupadi Murmu
Distinguished actor, popularly known as " maddy", producer, director and public figure. impacted indian cinema across multiple languages. acted in more than… pic.twitter.com/kM6vNsVcsP
ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਤੇਲਗੂ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਰਲੀ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਕਾ, ਸੰਗੀਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਗਲਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਥਪਥਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਮਾਮਨੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
#PadmaAwards 🏅— PIB India (@PIB_India) June 23, 2026
President Droupadi Murmu confers #PadmaShri to Gadde Babu Rajendra Prasad in the field of #Art
Famous Telugu actor with a prolific repertoire of work in a career spanning over four decades. Acted in over 286 films across six languages. Contributes to the… pic.twitter.com/e2LdxmFJ83
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ, ਸੰਗੀਤ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸਿਵਲ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 66 ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ, ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
#PadmaAwards 🏅— PIB India (@PIB_India) June 23, 2026
One of India's most respected and beloved actors Satish Shah (Posthumous) receives #PadmaShri in the field of #Art
Celebrated for versatility and comic timing, in a career spanning four decades. Starred in a large number of films and iconic television shows… pic.twitter.com/UKTesJlgYQ