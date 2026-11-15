ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 3,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 3,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਉਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੂਪੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : November 15, 2026 at 12:26 PM IST
ਰਾਏਪੁਰ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 21 ਕੁਇੰਟਲ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ 275,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ 3100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਨਪੁਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ 1 ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ 21 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ 13,839 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 27,678 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 41,517 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ, ਆਮ ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 3,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 659 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਰਕਮ 13,839 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਕਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3,100 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 3,100 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਾਰਦਾਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੋਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ 350,972 ਟੋਕਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਉਣੀ 2023 ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 35,904 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ 2023 ਲਈ 13,289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਉਣੀ 2024 ਲਈ 11,976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ 2025 ਲਈ 10,639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ੍ਹਾਂ
- ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਹੈ।
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 2026-27: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਟੋਕਨ ਮਿਲਣਗੇ।
- 'ਟੋਕਨ ਤੁਨਹਾਰ ਹੱਥ' ਐਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- 'ਟੋਕਨ ਤੁਨਹਾਰ ਹੱਥ' ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਟੋਕਨ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 70% ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ (ਔਨਲਾਈਨ) ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 30% ਕਮੇਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ: 80% ਟੋਕਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਅਤੇ 20% ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ।
- 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਲਈ ਦੋ ਟੋਕਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੋ ਟੋਕਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
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